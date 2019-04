Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden, her türlü şartta görevini üstün gayretle yaptığını vurguladı.



Vali Su, Türk Polis Teşkilatının dünya standartlarında çalışan bir yapısı olduğunu aktararak, güvenlik güçlerinin suç ve suçluların korkulu rüyası olduğunu ifade etti.



Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de verdikleri hizmetin kalitesinin gün geçtikçe arttığını söyledi.



Kentteki huzur ve güven ortamının devam edeceğini belirten Şahne, şöyle konuştu:



"Halkımızın huzuru için öncelikle her türlü terör örgütleriyle, gençlerimizin büyük belası olan uyuşturucu ve trafik terörüne karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Müdürlüğümüz uyuşturucuyla mücadele konusunda son 2 yıldır başarılı operasyonlar gerçekleştirmiş, Türkiye genelinde en başarılı il seçilmiştir. 2017-2018 yıllarında yaklaşık 5 ton esrar, 500 kilonun üzerinde eroin, 9,5 milyonun üzerinde captagon hap ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen ikinci büyük yakalama olan 615 kilo kokain maddesini ele geçirmiştir. Bu operasyonlarda 7 bin 371 şüpheli şahıstan bin 973'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, sokaklarımızın bunlardan arındırılması sağlanmıştır."



Şahne, terör ve asayiş uygulamalarıyla da suç ve suçlu sayısının azaltılması noktasında son 2 yıldır önemli operasyonlara imza attıklarını kaydederek, narkotik, terör ve asayiş suçlarıyla mücadele başta olmak üzere çalışmalarda gelinen noktanın haklı gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.



Katılımcılar, kutlama programının ardından "Trafik" konulu resim sergisini gezdi.



Adana



Adana'da İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı bir grup engelli ziyaret etti.



Aktaş, ziyaretine gelen farklı yaşlardaki engellileri İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde eşi Meryem Aktaş ve görevli polislerle karşıladı.



Aktaş çifti, ziyaretçileriyle yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.



Ziyaret kapsamında engelliler, polis motosikleti ve zırhlı araçlara bindirildi. Kendilerine çeşitli hediyeler verilen engelliler büyük sevinç yaşadı.



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, engellilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepimiz bir engelli adayıyız. O nedenle farkındalık yaratmak için engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, onlarla birlikteyiz." dedi.



Hatay



Hatay'da kutlamalar kapsamında İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Hatay Polis Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Ali Alperen Gökakın, Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra Antakya Şehitliği'ni ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Karabörk ve teşkilat mensupları şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.



Kutlama etkinlikleri kapsamında Karabörk ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı da makamında ziyaret etti.



Vali Doğan, ziyarette, milletin güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katan polislerin önemli bir görevi ifa ettiğini belirterek, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



İl Emniyet Müdürü Karabörk ise kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.



Osmaniye



Osmaniye'deki etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve beraberindekiler Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.





Coşkun, ziyarette yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının gecesini gündüzüne katarak ülke huzuru için özveriyle çalıştığını belirterek, emniyet mensuplarına başarı diledi.



Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Okumuş ve Osmaniye Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okumuş, makamında tebrikleri kabul etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu