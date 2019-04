Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'de düzenlenen törenler ile kutlandı.



İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aşkın Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.





Aşkın, gücünü yasalardan alan ve milletin huzuru için çalışan Türk Polis Teşkilatının, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün de teminatı olduğunu belirtti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda Polis Teşkilatının Türk milletinin güvencesi olduğunu kaydeden Aşkın, "Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak giden Türk polisi, bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecektir. İhtiyaç duyduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan ve manevi varlığınızın desteğini her zaman hisseden bizler, şerefli görevimizi gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan polisler olarak yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz." vurgusu yaptı.



Aşkın, tören mangasını programa polis kıyafeti giyerek katılan çocukla selamladı.



Karaburun ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.



İlçe Emniyet Müdürü Nafiz Serkan Demirer'in Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törene Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Eser Demirözlü ve diğer ilgililer katıldı.



Dikili ilçesinde de Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi.



İlçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törende Komiser Yardımcısı Uğur Dönmez, yaptığı konuşmada, polis teşkilatının en önemli görevinin devletin bütünlüğünü ve halkın huzurunu korumak olduğunu belirterek "Bizler göğsünü kurşuna siper eden, giydiği üniformanın ve gölgesinde hizmet verdiği şanlı bayrağın onurunu, her ortamda ve her koşulda koruyan, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet anlayışımızın koruyucusu ve takipçileriyiz. Sizlerin huzurunda Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaktan şeref duyuyor, bu bayrak uğruna onurlu ve şerefli üniformasını kutsal kanlarıyla daha da şereflendirmiş teşkilatımızın aziz şehitlerini rahmet ve şükranla anıyorum." dedi.



Törene, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, Dikili İlçe Jandarma Komutanı Alaattin Duru, Dikili İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Beytullah Yurt, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



Yıl dönümü dolayısıyla Dikili Öğretmenevi'nde emniyet mensuplarının aileleriyle katıldığı kutlama etkinliğinde emniyet müdürü Haykırer, çocuklarla yıl dönümü pastası kesti.



Manisa



Manisa'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunuldu.



Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda sağanak altındaki törene, ilçe protokolü ve emniyet mensupları katıldı.



Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, emniyet güçlerinin kendi kültürüyle, kendini sürekli dinamik tutarak bugünlere kadar geldiğini belirterek, "Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkıyoruz. Onlar bizim emanetimiz, onlara sahip çıkıyoruz." dedi.



Bilgiç, Polis Şehitliği'ndeki törenin yağıştan dolayı iptal olduğunu hava şartlarının uygun olduğu bir günde şehitlik ziyaretini gerçekleştireceklerini ifade etti.



Öte yandan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



Deniz, mesajında "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini, zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızla iç içe ve büyük bir özveriyle ifa eden Emniyet Teşkilatımızın 174. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyorum." ifadelerine yer verdi.



Denizli



Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Denizli Valiliği önünde tören düzenlendi.





Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Demir, törende, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutladıklarını belirterek "174. yılı kutlamanın haklı gurur ve onurunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günümüzde bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Teşkilatımız adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü içerisinde desteğini milletimizden, yetkisini ise yasalardan alarak her zaman demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde gece gündüz demeden görevini yerine getirme gayreti içerisindedir." dedi.



Törene, Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve polisler katıldı.



Aydın



Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



Törende, Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Baştuğ, törende yaptığı konuşmada "174. yılını kutlarken birbirinizi her zamankinden daha çok seviniz ve sayınız. Bu güçlü teşkilatın mensubu olmaktan onur duyunuz. Türk polisi yüksek görev şuuruna sahiptir. Bunu geride kalan 174 yıl boyunca kanıtlamıştır." dedi.



Konuşmanın ardından Baştuğ, makamında tebrikleri kabul etti.



Programa Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Dur ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

