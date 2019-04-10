ŞIRNAK (AA) – Şırnak
ve Cizre
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şırnak Valiliği
bahçesinde Atatürk
Anıtına çelenk sunan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy
ve kurum çalışanları saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Kutlama programı daha sonra Şırnak Polisevinde devam etti. Silopi
'deki törende İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doru ve beraberindeki emniyet görevlileriAtatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Ardından İlçe Emniyet Müdürü Doru Kaymakamı Sezer Işıktaş'ı makamında ziyaret etti.
Silopi Polisevi'nde devam eden programa AK Parti
İlçe Başkanı Fatih
Bilen, Başverimli
Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar
, Görümlü
Belde Belediye Başkanı Ruşen Telloğlu, Türk Kızılayı
Silopi İlçe Başkanı Murat Tatar da katıldı.