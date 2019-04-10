Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

17 dakika önce

ŞIRNAK (AA) – Şırnak ve Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
ŞIRNAK (AA) – Şırnak ve Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtına çelenk sunan İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve kurum çalışanları saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Kutlama programı daha sonra Şırnak Polisevinde devam etti.

Silopi'deki törende İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doru ve beraberindeki emniyet görevlileriAtatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Ardından İlçe Emniyet Müdürü Doru Kaymakamı Sezer Işıktaş'ı makamında ziyaret etti.

Silopi Polisevi'nde devam eden programa AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bilen, Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar, Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Telloğlu, Türk Kızılayı Silopi İlçe Başkanı Murat Tatar da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: AA
Cizre, Şırnak, Polis, Güncel
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