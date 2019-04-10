Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Altun, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Fahrettin Altun, Polis Haftası, Polis, Güncel
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