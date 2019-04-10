Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
2 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Altun, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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