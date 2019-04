Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum Ağrı ve Erzincan 'da kutlama programları gerçekleştirildi.Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Vali Okay Memiş , burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Türkiye 'nin en güvenli kentlerinden olduğunu, alınan güvenlik önlemlerinin bunda önemli etkisi bulunduğunu dile getirdi.Devlet olarak terörle mücadeleyi çok önemsediklerini aktaran Memiş, "Bu mücadeleyi yaparken Kürt vatandaşlarımıza başımızın tacı diyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bununla birlikte bölücü unsurlara karşı toleransımız sıfırdır. Bu ayrımı yaparak görevimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz." dedi.İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da, devlet, millet ve bayrak düşmanı her türlü terör örgütü ile mücadelenin kökü kazınana kadar devam edeceğini belirtti.Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından polisevi önünde sunulan gösteri ile devam eden program, şehit aileleri, gaziler ve emekli emniyet mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen yemek ile sona erdi.Programlara, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve çok sayıda davetli katıldı.KarsKars'ta da Hükümet Konağı önünde düzenlenen ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başlayan programda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Bitirik, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 81 ilde ve 920 ilçede dünyadaki değişim ve gelişmeleri takip ederek her türlü donanıma ulaştığını, personelin de alanında uzmanlaşmış kişilerden oluştuğunu anlattı.Türk polisinin kanunlardan ve milletten aldığı güçle görev yürüttüğünü ifade eden Bitirik, "Türk devleti, Türk milleti büyük ve güçlüdür. Türk milletinin evlatları olan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi de büyüktür ve güçlüdür." diye konuştu.Bitirik, programın ardından tebrikleri kabul etti.ArdahanArdahan'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü törenle kutlandı.Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, ülkede iç huzur ve istikrarın korunmasında en büyük güvencenin Türk Polis Teşkilatı olduğunu söyledi.Törende, konuşmaların ardından " Polis Haftası " münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.Programa, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir , çeşitli kurumların temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.ErzincanErzincan'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ardından 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve şube müdürlerini makamında kabul etti.Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayan Vali Arslantaş, mesai mefhumu gözetmeksizin, özveri ile çalışan tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı diledi.Arslantaş, güvenlik güçlerinin halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda büyük özveri ortaya koyduklarını dile getirerek, "Gerektiği zaman bu görevleri canınız pahasına yapıyorsunuz. Toplumumuz emniyet teşkilatımızın bu fedakarlığını, gayretlerini görüyor, dualarını eksik etmiyor. Devletimiz, milletimiz için çok anlamlı görevler yapıyorsunuz. Milletimizin ve bizlerin duaları sizlerle." şeklinde konuştu.AğrıAbide Meydanı'nda başlayan kutlama programı, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız 'ın Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı.Beraberinde müdür yardımcıları ve polis memurlarıyla Vali Süleyman Elban 'ı makamında ziyaret eden Yıldız, günün anısına çiçek takdim etti.İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde dualar eşliğinde kurbanların kesilmesiyle süren program, polisevi'nde şehit yakınları ve gazilerin katıldığı yemekle son buldu.Yemeğe, Vali Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan , 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, şehit yakınları, gazi ve polis aileleri katıldı.Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de tören, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal 'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Gün dolayısıyla şehit polis memuru Şahmerdan Aksakal 'ın kabrinin ziyaret edildiği program, İlçe Emniyet Amirliğinde tebriklerin kabulü ile tamamlandı.