Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cizre
ilçesinde etkinlik düzenlendi.
Cizre Hükümet
Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
, Atatürk
Büstüne çelenk bıraktı.
Program, Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde devam etti. Etkinliğe, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kaya
, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, askeri erkan, muhtarlar, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.