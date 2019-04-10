Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cizre ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Cizre ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Cizre Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız, Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.

Program, Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde devam etti. Etkinliğe, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Garnizon Komutanı Albay Selçuk Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, askeri erkan, muhtarlar, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:11 Kaynak: AA
Hükümet, Cizre, Polis, Güncel
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