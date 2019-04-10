Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü, Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.
Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen törende Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç polislerin günlerini kutladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Emirhan anıta çelenk sundu.
Emirhan, törende yaptığı konuşmada görev başında şehit düşen meslektaşlarına Allah'tan rahmet, gazi olanlara da acil şifalar diledi.
Polisliğe gönül vermiş bütün meslektaşlarını şükranla andıklarını dile getiren Emirhan, "Gece gündüz demeden, canını vermekten kaçınmayan polislerimizden gurur duyduğumu buradan ifade etmekteyim." dedi.
Törenin ardından ilçedeki Polis lokalinde davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.