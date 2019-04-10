Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i makamında ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Mersinli ve partililer, Fevzi Bilgiç'e çiçek vererek Polis Haftasını kutladı.



Mersinli, polis teşkilatının 174 yıldır görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "Gece-gündüz demeden halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak asayişi sağlıyor. Halkımızın huzur içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla görevini başarıyla yerine getiren tüm polislerimizin haftasını kutluyoruz. Ülkemizin huzur içerisinde yaşayabilmesi için canını feda eden tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



İl Emniyet Müdürü Bilgiç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaret için partililere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş

Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi