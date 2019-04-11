Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
47 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Sınırsız Ezgiler" programında "Çevik Adımlar Halk Oyunları Topluluğu" sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:07 Kaynak: AA
Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Sınırsız Ezgiler" programında "Çevik Adımlar Halk Oyunları Topluluğu" sahne aldı.
TRT Tepebaşı
stüdyolarında gerçekleşen etkinlikte, 27 çevik kuvvet polisinden oluşan halk oyunları ekibi, çeşitli yörelerden halk oyunlarını sergiledi.
Gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, polislerin yaptığı bayrak şovu da izleyenlerden büyük alkış aldı.
Gösterinin ardından Komiser Yardımcısı Mehmet Özmen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
adına halk oyunları ekibindeki polislere plaket ve çiçek takdim etti.
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