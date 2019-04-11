Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

47 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Sınırsız Ezgiler" programında "Çevik Adımlar Halk Oyunları Topluluğu" sahne aldı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Sınırsız Ezgiler" programında "Çevik Adımlar Halk Oyunları Topluluğu" sahne aldı.

TRT Tepebaşı stüdyolarında gerçekleşen etkinlikte, 27 çevik kuvvet polisinden oluşan halk oyunları ekibi, çeşitli yörelerden halk oyunlarını sergiledi.

Gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, polislerin yaptığı bayrak şovu da izleyenlerden büyük alkış aldı.

Gösterinin ardından Komiser Yardımcısı Mehmet Özmen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına halk oyunları ekibindeki polislere plaket ve çiçek takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:07 Kaynak: AA
Tepebaşı, Polis, Güncel
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