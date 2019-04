Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.



Vali Bilal Şentürk, Polisevi'nde şehit polislerin aileleri ve gaziler ile emekli polis memurlarının da katıldığı programda teşkilatın, sahip olduğu insan gücü, teknik ve fedakarlık kapasite ile terörle mücadelede gösterdiği mücadelesiyle gurur duyulacak bir teşkilat olduğunu söyledi.



Özellikle ülkenin iç güvenliğinde yaşadığı tehdidi bertaraf etme noktasında yaptıklarıyla kapasitesini ortaya koyduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:



"Bundan sonra da tehditlere karşı mücadelesini sürdürecektir. Sağlıklı bir toplumun tesisi her şeyden önce güvenliğin tesisiyle birlikte mümkün olabilir. Ülkemizin her karış toprağında devletimiz tam anlamıyla hakimiyet sağlamış, insanımızın huzur ve güven içinde hayatını idame ettirebilmesi için her türlü tedbiri almış durumdadır. Polis teşkilatının bir mensubu olmak bir onur ve gururdur. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için şehitler verdik, memleketin her karış toprağı şehit kanlarıyla sulandı. Şehitlerimizi yad ediyorum, Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine şükranlarımızı sunuyoruz, onlar bize emanettir."



İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ise teşkilatın, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygılı bir şekilde, özgürlük ve güvenlik çizgisine özen göstererek günün 24 saati görevini yerine getirdiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğünün faaliyetlerine katkıda bulunan kamu ve özel şirket yöneticilerine plaket verildi.

