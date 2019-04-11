Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Çevik Sesler Korosu" tarafından, tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlanmak üzere 174. yıla özel olarak hazırlanan "Bu Toprağın Sesi-Çevik Sesler" albümü çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: AA
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Çevik Sesler Korosu" tarafından, tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlanmak üzere 174. yıla özel olarak hazırlanan "Bu Toprağın Sesi-Çevik Sesler" albümü çıkarıldı. İstanbul
Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
öncülüğünde oluşturulan albüm, emniyet tarihinde yayınlanan ilk albüm olma özelliği taşıyor. Albümde toplam 13 esere yer verildi.
Albümdeki tüm eserler polis memurları tarafından seslendirilirken Yavuz Bingöl
, "Yemen
Türküsü'nü" polislerle seslendirdi.
Albümün ilk video klibi de "Çanakkale
Türküsü"ne çekildi.
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