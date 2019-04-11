Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Hanönü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Hanönü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak, Kaymakam Hasan Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Hanönü Merkez Camisi'nde İlçe Müftülüğünün de desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu. Mevlid-i Şerif programı sonrasında ikramda bulunuldu.

İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası'nın ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: AA
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