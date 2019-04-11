Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
1 saat önce
Hanönü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Hanönü
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:01 Kaynak: AA
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve Polis Haftası
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak, Kaymakam Hasan Doğan
'ı makamında ziyaret etti.
Hanönü Merkez
Camisi'nde İlçe Müftülüğünün de desteğiyle şehitler için mevlit okutuldu. Mevlid-i Şerif programı sonrasında ikramda bulunuldu.
İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü ve Polis Haftası'nın ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
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