Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı ziyaret etti.



Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, Müdür Yardımcısı Salih Ak, Anaokulu Öğretmeni Dilek Arslan ve öğrenciler, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaret sırasında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, öğrencilerle yakından ilgilenerek, polislik mesleği ile ilgili bilgi verdi.



Okulun müdürü Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılını kutladıklarını belirterek, Afyonkarahisar'da görev yapan polislere görevlerinde başarılar diledi.



Öğrenciler de ziyarette, büyüyünce polis olmak istediklerini söyledi.



İl Emniyet Müdürü Yıldız, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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