Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



GABADER Başkanı Bahattin Sökmen ve üyeler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaduman, teşekkür etti.



Sökmen de polislerin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, onlara minnettar olduklarını ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü

Ailesinin Cep Telefonunu Aldığı Liseli Yunus, Evi Terk Etti

Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı