Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
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Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:23 Kaynak: AA
GABADER Başkanı Bahattin Sökmen ve üyeler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaduman, teşekkür etti.
Sökmen de polislerin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, onlara minnettar olduklarını ifade etti.
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