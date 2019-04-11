Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 dakika önce

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

GABADER Başkanı Bahattin Sökmen ve üyeler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaduman, teşekkür etti.

Sökmen de polislerin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, onlara minnettar olduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:23 Kaynak: AA
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