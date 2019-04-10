Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü
51 dakika önce
Bitlis'te Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:33 Kaynak: İHA
'te Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi. Atatürk
Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti
İl Başkanı Engin Günceoğlu, bazı kurum amirleri, polis memurları ve adayları katıldılar. Saat 10.00'da gerçekleştirilen program, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, katılanların Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİTLİS
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