Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

51 dakika önce

Bitlis'te Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Bitlis'te Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, bazı kurum amirleri, polis memurları ve adayları katıldılar. Saat 10.00'da gerçekleştirilen program, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, katılanların Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:33 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Bitlis, Polis, Güncel
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