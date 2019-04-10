Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

1 saat önce

Van'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Van'da Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Van Valiliğinin bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin bırakılmasıyla başlayan kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türk Polis Teşkilatının yıldönümü, Van Valiliği bahçesindeki törenin ardından 2 Nisan Polisevi'ndeki resepsiyonla devam etti. Düzenlenen resepsiyona Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda polis katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:07 Kaynak: İHA
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