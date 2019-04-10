Muş
'un Malazgirt
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası
törenle kutlandı.
Malazgirt Emniyet Müdürlüğü
tarafından Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı
'nda bulunan Atatürk
Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve emniyet mensuplarının katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Daha sonra Malazgirt Emniyet Müdürlüğü dinlenme salonunda düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut
Borcaktepe, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın
, Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Eşki, siyası parti ve STK
temsilcileri, muhtarlar ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.
Program ilçede Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu. - MUŞ