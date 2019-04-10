Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

1 saat önce

Kızılay Muradiye Şubesi, Türk Polis Teşkilatının yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Kızılay Muradiye Şubesi, Türk Polis Teşkilatının yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, beraberindeki görevliler ile İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ü makamında ziyaret ederek günlerini kutladı. Burada konuşan Selçuk Yay, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası nedeniyle ilçemiz ve tüm polis teşkilatının gününü kutluyorum. Görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün de, bu duyarlı ve bir o kadar anlamlı ziyaretlerinden dolayı Selçuk Yay ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Yay, Müdür Gün'e fincan takımı hediye etti. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:52 Kaynak: İHA
Muradiye, Kızılay, Polis, Güncel
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