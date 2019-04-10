Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü
1 saat önce
Kızılay Muradiye Şubesi, Türk Polis Teşkilatının yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kızılay Muradiye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:52 Kaynak: İHA
Şubesi, Türk Polis
Teşkilatının yıldönümü nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk
Yay, beraberindeki görevliler ile İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ü makamında ziyaret ederek günlerini kutladı. Burada konuşan Selçuk Yay, "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası
nedeniyle ilçemiz ve tüm polis teşkilatının gününü kutluyorum. Görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.
İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün de, bu duyarlı ve bir o kadar anlamlı ziyaretlerinden dolayı Selçuk Yay ve ekibine teşekkür etti.
Başkan Yay, Müdür Gün'e fincan takımı hediye etti. - VAN
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