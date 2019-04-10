Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

15 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, beraberindeki heyetle Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kaymakam Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, beraberindeki heyetle Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Kaymakam Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Türkman, "Ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenli için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü tebrik eder, bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize şükranlarımı sunarım" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:16 Kaynak: İHA
Şemdinli, Hakkari, Polis, Güncel
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