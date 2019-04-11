Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

1 saat önce

Van'da, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, güzel görüntülere sahne oldu.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Van'da, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, güzel görüntülere sahne oldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir gece düzenlendi. Van Devlet Tiyatrosunda resim sergisinin gezilmesi ile başlayan gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün kısa tanıtım filminin izletilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Daha önce düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile süren program, plaket takdimi ve protokolün de katılımı ile seslendirilen 'Bir başkadır benim memleketim' türküsüyle sona erdi.

Geceye Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, polis ve vatandaşlar katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:57 Kaynak: İHA
Van, Polis, Güncel
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