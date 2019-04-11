Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Van
'da, Türk Polis
Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser, güzel görüntülere sahne oldu.
Van İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Atatürk Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri tarafından, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir gece düzenlendi. Van Devlet Tiyatrosunda resim sergisinin gezilmesi ile başlayan gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün kısa tanıtım filminin izletilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan koro, birbirinden güzel türküler seslendirdi.
Daha önce düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile süren program, plaket takdimi ve protokolün de katılımı ile seslendirilen 'Bir başkadır benim memleketim' türküsüyle sona erdi.
Geceye Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, polis ve vatandaşlar katıldı. - VAN