Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

2 saat önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Van Emniyet Müdürü Suat Ekici'yi makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Van Emniyet Müdürü Suat Ekici'yi makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyarette konuşan Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, vatandaşın huzuru ve güveni için çalıştıklarını söyledi. Ülkenin birliği için 24 saat hizmet verdiklerini belirten Ekici, devlet millet kaynaşmasının huzuru da beraberinde getireceğinin altını çizdi.

Yüreği vatan aşkıyla dolu polislerin; vatandaşların ve ülkenin güvenliğini sağladığını söyleyen VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise, "Evlatlarımızın ve ülkemizin geleceği için her daim nöbette olan polislerimizin haftasını kutluyorum. Huzurlu bir Van için çalışan başta Van Emniyet Müdürümüz Suat Ekici'yi ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

VAN ESOB Başkanı Berge ve Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, 2 Nisan Polisevi'ndeki resepsiyona da katıldı. Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin ev sahipliğindeki resepsiyona Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda polis memuru katıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Polis, Van, Güncel
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