Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü

21 dakika önce

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle ilçede görev yapan polisler onuruna yemek verdi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]
Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle ilçede görev yapan polisler onuruna yemek verdi.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Uçar, "Devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü yasalardan, desteğini de halktan alan, geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Polis Teşkilatımızın 174. yılında, ilçemizdeki huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum" dedi.

Yemeğin ardından, kaymakamlık binasında belge töreni düzenlendi. Törende Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün ve Tuşba ilçesinde görev yapan polis memurlarına görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı Kaymakam Meral Uçar tarafından "Üstün Başarı Belgesi" verildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
Van, Tuşba, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:27:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]