Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

36 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Kızılay Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sergide, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan polislerin silahları da yer aldı.

Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı sergi, 12 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:41 Kaynak: AA

Polis, Güncel
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