Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü
36 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Türk Polis
Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi Kızılay
Metro Çarşısı Sanat Galerisi'nde açıldı.
Sergide, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan polislerin silahları da yer aldı.
Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı sergi, 12 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:41 Kaynak: AA
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