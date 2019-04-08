Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

41 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana'da polis teşkilatı, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana'da polis teşkilatı, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına polisler yoğun katılım gösterdi.

Kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler de kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Bağışlanan her kan eninde sonunda bizlere, ailemize, yakınlarımıza geri dönüyor. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: AA

Adana, Türk Kızılayı, Polis, Güncel
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