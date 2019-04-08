Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü
41 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana'da polis teşkilatı, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Türk Polis
Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana
'da polis teşkilatı, Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına polisler yoğun katılım gösterdi.
Kampanya kapsamında İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler de kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Bağışlanan her kan eninde sonunda bizlere, ailemize, yakınlarımıza geri dönüyor. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: AA
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayın Biraderini Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı