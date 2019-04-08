Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.



Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ederek, "Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

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