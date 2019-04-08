Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ederek, "Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:06 Kaynak: AA

Polis Haftası, Polis, Güncel
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