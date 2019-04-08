Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü

Tufanbeyli Emniyet Amir vekili Mehmet Doğan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Ferhat Atar'ı ziyaret etti.

Tufanbeyli Emniyet Amir vekili Mehmet Doğan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü dolayısıyla Kaymakam Ferhat Atar'ı ziyaret etti.



Atar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutladı, meslek hayatlarında başarılar diledi.



Öte yandan Polis Haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

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