Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü

Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü Edirne
'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğünde kurban kesildi, dualar yapıldı. Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
ve beraberindeki heyet bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Kutlamalar kapsamında polis çocukları da unutulmadı, çocuklar aileleriyle birlikte sinemaya giderek çizgi film izledi.
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal
Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Polislerin çok yoğun çalıştığı için aileleri ve çocuklarını ihmal ettiklerini ifade eden Kurt "Hiç olmazsa Polis Haftası
münasebetiyle bir günde olsa çocuklarımızla bir araya gelelim, ortak bir sosyal faaliyetimiz olsun düşüncesiyle arkadaşlar program planlamış, sağ olsunlar. Bizle ailemizle mutlu bir gün geçireceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sinema salonu işletmecisine de bu anlamda sunduğu katkı nedeniyle kendilerine de teşekkür ederim" dedi.
Konuşmanın ardından polis çocukları aileleriyle birlikte çizgi film izledi.