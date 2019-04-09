Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü

16 dakika önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kuruluşundan bu yana milletin huzur ve güvenliğini sağlama gayesiyle hareket ettiğini belirtti.

Görevlerini de büyük bir özveriyle ifa ettiklerini vurgulayan Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının, günden güne nitelik ve nicelik kalitesini de artırdığını kaydetti.

Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının 174. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadığına işaret ederek, "Emniyet teşkilatımız, huzur ve güvenlikte devamlılığı sağlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin, fedakarca ve cansiperane şekilde, şehirlerimizde ve kırsalda, zaman zaman da sınırlarımızın ötesinde mücadelesini sürdürürken, yeni yaşında da devletimizin otoritesini suçlulara, şefkatli yüzünü ise mazlumlara göstermektedir." ifadesini kullandı.

Türk polisinin kararlı çalışmalarına da dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Köklü tarihinden ve aziz milletimizden aldığı güce ilave olarak devletimizin tüm imkanlarıyla içinde bulunduğu çağa uygun araç, gereç ve teçhizatla donatılan Türk polisi, terörle organize suç örgütleriyle ve diğer suç unsurlarıyla kararlı şekilde mücadele yürütmektedir. Bu duygularla türlü iç ve dış tehdide maruz kalarak zor zamanlar geçiren devletimize ve milletimize, her zaman görev ve sorumluluk bilinciyle hizmet eden tüm emniyet mensuplarımızın 174. kuruluş yıl dönümlerini ve 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, şehit emniyet mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:58 Kaynak: AA

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