Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü

28 dakika önce

Trabzon'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Trabzon'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderpaşa Camisi'nde, şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.

Şehit emniyet teşkilatı personeli, aileleri ve tüm şehitler için dua edilen program sonunda, Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik tarafından cami bahçesinde vatandaşlara kavurma ve pilav ikram edildi.

Emniyet teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, eşi Sevilay Çevik ve emniyet müdür yardımcılarıyla huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

IMKB Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencileri ve Sihirli Annem Anaokulu öğrencileri de günün anısına Emniyet Müdürü Çevik'i makamında ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Polis, Güncel
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