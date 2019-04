Türk Polis Teşkilatının 174. Yıl Dönümü Eskişehir'de de Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir'de tören düzenlendi.

Valilik Meydanında düzenlenen ilk tören, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muzaffer Doğanay'ın Atatürk anıtına çelek sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törenin devamı için Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne geçildi.



"Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır"



Burada bir konuşma yapan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir'in Türkiye'de ve Dünya'da en güvenli şehirlerden biri olarak gösterilmesinde büyük payın polis teşkilatında olduğunu söyleyerek teşekkürlerini iletti. Tüm Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Çakacak, "Üstün görev bilinciyle halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, huzur ve asayişini temin etmek için başarıyla görev yapan polislerimizin milletimiz nezdinde çok kıymetli olduğunu ifade ederek; terör başta olmak üzere, suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede elde ettikleri başarılarla hepimizin gönlünde taht kurduklarını ifade etmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' dediği gibi Polis Teşkilatımız ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacaktır. Polis Teşkilatımız, kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gereklerini kendisine ilke edinmekte; toplumsal olaylarda sağduyusunu muhafaza edip, halkımızla bütünleşerek devlet-millet birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. İlimiz genelinde görev yapan tüm polislerimiz başta olmak üzere tüm polislerimizin haftasını ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilimizde sağlanan huzur ve güven ortamının devamı için gece gündüz demeden çalışan emniyet personelimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Türk Polis Teşkilatının bir mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"



Türk Polis Teşkilatının geçmişten bugüne başarılarla dolu bir tarihi olduğuna değinen Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, teşkilat mensubu olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi. Polis teşkilatının büyük fedakarlıklarla görevlerini yapmaya devam edeceğini aktaran Dinç, "174 yıldır milletine hizmet etmeyi, halka hizmet etmeyi, hakka hizmet etmek olarak gören Türk Polis Teşkilatının bir mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 10 Nisan 1845'den bu yana Türk Polis Teşkilatı büyük bir fedakarlıkla, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için özverili bir şekilde çalışmaktadır. Tarihi başarılarla dolu, Türk Polis Teşkilatı, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşul altında gözeten bir anlayışla görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından tören emniyet mensuplarından oluşan bir orkestranın konseriyle devam etti. - ESKİŞEHİR

