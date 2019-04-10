Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü

44 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluşunun yıldönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluşunun yıldönümü kutlandı.

Atatürk büstüne Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas'ın çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve beraberindekiler, İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Daha sonra Varto Emniyet Müdürlüğü lokalinde devam eden törende bir konuşma yapan Kaymakam Erkan Kaçmaz, "Güvenliğimizi sağlayan teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Varto'nun huzuru ve halkın mutluluğu için çok iyi çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Polis günleri kutlu olsun" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ise, "Toplumumuzun huzur ve güven içinde hayatını sürdürebilmesi için polis olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ancak sadece polisin çalışması ve polisiye tedbirlerle huzur ve güven ortamının sağlanması da tam anlamıyla mümkün olamamaktadır. Vatandaşlarımızın da bize her türlü konuda yardımcı olması, polisimizin başarısını daha da artıracak, böylece ülke ve millet olarak daha rahat ve huzurlu günler yaşamamızı sağlayacağız" dedi.

Program araç korteji ve mevlit programı ile son buldu.

Törene Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, hakim ve savcılar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi, kamu kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:16 Kaynak: İHA
Muş, Varto, Polis, Güncel
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