Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'da program düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'da program düzenlendi.
Bursa'daki etkinlikler İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve beraberindeki heyet tarafından Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asgari düzeyde katılımın gerçekleştirildiği programda, katılımcıların tamamı maske taktı.
Törende katılımcılar arasındaki sosyal mesafenin korunmasına da özen gösterildi.
Aslan, daha sonra beraberindeki heyetle Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:40 Kaynak: AA
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