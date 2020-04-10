Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:00 Kaynak: AA
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