Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Muğla ve ilçelerinde program düzenlendi.
Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Diberoğlu ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımın olduğu programda, katılımcılar arasında sosyal mesafenin korunmasına da özen gösterildi.
Diberoğlu daha sonra beraberindekilerle Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından Diberoğlu, Şehir Mezarlığındaki şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.
Program Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilmesini ardından sona erdi.
Fethiye'de Beşkaza Meydanındaki Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel Tarafından Çelenk konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında az sayıda katılımın olduğu programda, katılımcılar arasında sosyal mesafenin korunmasına da özen gösterildi.
Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki Anıtına Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Ortaca'da 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan tarafından çelenk bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.