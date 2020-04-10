Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özcan, yazılı mesajında Türk Polis Teşkilatının, milletin huzur ve emniyetinin sağlanması için 175 yıldır canla-başla hizmet verdiğini vurguladı.

Kurulduğu günden bu yana şanlı polis teşkilatının Türkiye'nin her köşesinde gece-gündüz fedakarca görev yaparak, huzur, güven ve şefkat kapısı olduğuna dikkati çeken Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"175 yıllık şanlı mazisinde, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması için canla başla çalışan polis teşkilatımız hepimizin gurur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; ilimizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum."