Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çiriş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Çiriş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çiriş, mesajında, kurulduğu günden bu yana karada, denizde ve havada halkın güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın ülkenin geleceğinde etkin rol oynadığını belirtti.
Çiriş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kuruluşundan bu yana bütün zorluklara göğüs geren polis teşkilatının mensupları, bugünde dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında etkin rol almıştır. Güvenliğin yanı sıra kendi canlarını hiçe sayarak salgının yaygınlaşmaması için sokak sokak, mahalle mahalle dolaşan polis memurlarının bu özel günlerini kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:22 Kaynak: AA
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