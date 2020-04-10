Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünde polislere pastalı sürpriz - Son Dakika
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünde polislere pastalı sürpriz
7 saat önce
Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü, yol kontrol noktasında görevli polislerle pasta keserek kutladı.
Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü, yol kontrol noktasında görevli polislerle pasta keserek kutladı.
Lisenin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla okulda etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında okulun önündeki caddede oluşturulan yol kontrol noktasında görevli polis memurları için öğle yemeğinin ardından üzerinde "175. yılınız kutlu olsun" yazılı pasta kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiği süreçte sosyal dayanışma amacıyla düzenlenen etkinlikte, Okul Müdürü Ahmet Çetin, okul idarecileri ve okulda maske üretimi yapan personel hazır bulundu.
Etkinliğe katılan polislere fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:28 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı