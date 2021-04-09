Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirterek, polisin, Türk milletinin sadece öz evladı değil, aynı zamanda günlük hayatının da ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Emniyet Teşkilatının 176 yıldır her alanda çok büyük hizmetler yürüttüğünü, bunları yaparken de hukuk devleti ve demokratik ilkelerden taviz vermeyen özelliği ile ön plana çıktığına dikkati çeken Zorluoğlu, çağdaş, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına her şartta özen gösteren Polis Teşkilatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye gayret göstereceklerini aktardı.

Polisin, tüm görevlerinin yanında bir yılı aşkın süredir koronavirüs salgını şartlarında da özveriyle görev yaptığının altını çizen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Polisimiz, pandemi şartlarında da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olma noktasında büyük gayret göstermektedir. Yine sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere tüm zamanlarda kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadırlar. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri özverili ve gayretli çalışmalar nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum."

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutlayan Zorluoğlu, şehit polislere Allah'tan rahmet diledi, gazilere de şükranlarını sundu.