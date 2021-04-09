Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü nedeniyle Emniyet Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile beraberindeki heyet, Polis Haftası kutlamaları kapsamında Vali Günaydın'ı ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Vali Günaydın ziyarette yaptığı konuşmada, "Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Ülkemiz, bayrağımız, milletimiz ve ezanımız için canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum, bütün gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Polis teşkilatı çalışmalarının önemli olduğunu belirten Günaydın, hem polis hem de jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak adına başarılı ve verimli çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Karabörk de vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.