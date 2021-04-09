Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü

09.04.2021 12:57
Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü, System.String[]

Türk Polis Teşkilatı, 176. Kuruluş yıldönümü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk Polis Teşkilatı, 176. Kuruluş yıldönümü Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

10 Nisan 1845 yılında kurularak iki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle milletimizin huzur ve güvenini sağlayarak, şerefli mazisinden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir sabır, cesaret ve fedakarlıkla yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, 176. Kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yeni Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Müdür Yardımcıları ve teşkilat mensupları ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim edip, Emniyet Teşkilatına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve teşkilat mensuplarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümünü kutladı.

Vali Çuhadar, "Kurulduğu günden beri üstlendiği her türlü görevi layıkıyla yerine getiren polis teşkilatımız, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasında gösterdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra dünyanın ve ülkemizin de içinde geçtiği zorlu Pandemi sürecinde fedakarca görev yaparak büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Son bir yıldır polisimiz, vatandaşlarımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, milletimizin sağlık ve selameti için gece-gündüz demeden yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Kuruluşunun 176. yılı vesilesiyle ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayret ve başarı gösteren emniyet teşkilatımızın her birimindeki bütün amir ve memurlarımızı kutluyorum. Bu anlayış doğrultusunda, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emniyet mensuplarımızın üstlendikleri bu kutsal vazifeyi, en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancımı ifade ediyor, büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü
Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü

İbrahim Ergüder, Adıyaman, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıldönümü - Son Dakika


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