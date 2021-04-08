Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti, emniyet bünyesinde kullanılan araçları yakından görme fırsatı buldu.
Ziyaretin ardından İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk tarafından öğrencilere bilim ve çocuk dergisi, boyama kitabı, şapka ve maske dağıtıldı.
Kaynak: AA
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