Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Viranşehir'de polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kan bağışında bulunup, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.

"Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan ve polis memurları Türk Kızılayı Viranşehir şubesi işbirliği ile başlatılan kan bağışı kampanyasına katılan gönüllü polisler bağışta bulundu.

Etkinlikler kapsamında, Yenışehir Mahallesinde bulunan Tepret Camisinde Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.