Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü

08.04.2022 12:39
Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümünü

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Bekir İlhan ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Bekir İlhan ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.

Ziyarette emniyet mensupları, Kaymakam Çıkrık'a çiçek takdim ederek, desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çıkrık, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümünü ve Polis Haftası'nı kutlayarak, tüm emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

Kazımkarabekirli vatandaşların huzur ve güvenliğinin ilçe emniyet teşkilatına emanet edildiğini aktaran Çıkrık, polislerin de üstlendiği bütün görevleri büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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