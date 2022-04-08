Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü

08.04.2022 15:34
Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü

Karaman'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni gerçekleştirildi.

Karaman'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için anma töreni gerçekleştirildi.

Şehir Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliğinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra protokol üyeleri Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ile polis ve askeri erkan katıldı.

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Karaman, Nisan, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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