Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

09.04.2022 23:26
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi üzerinde "video ve fotoğraf gösterisi" yapıldı.

Beyoğlu'nda yapılan etkinliğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis ekipleri ile atlı polisler de katıldı. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı vatandaşlar polislerle fotoğraf çektirdi.

Polislerle bir süre sohbet eden Aktaş, Galata Kulesi'ne yansıtılan, Türk Polis Teşkilatının tarihiyle faaliyetlerinin anlatıldığı video ve fotoğraf gösterisini izledi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE Son dakika haber! VAN'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILAN ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN HEDİYE Son dakika haber! Elazığ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama Son dakika haber! Elazığ'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Galata Kulesi, Zafer Aktaş, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
23:22 Mansur Yavaş'tan toplu taşıma zamları için yeni hamle: Sabahın erken saatleri için indirim teklifi
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
22:02 İBB'nin Ramazan etkinliklerinde söylenen şarkı eleştiri aldı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 23:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinliği Galata'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement