Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla Malatya'da tören düzenlendi.

Kent merkezinde Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk anıta çelenk sundu.

Dağdeviren, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için emniyet teşkilatı olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Herkes iyi bilmelidir ki sorumlu olduğumuz bu görevi icra ederek, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için çalışmalarımızı büyük kararlılık ve özveriyle yerine getirmekten gurur duymaktayız." diye konuştu.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Ercan Altın, polis teşkilatı mensupları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.