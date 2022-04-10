Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 12:10
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Kırklareli Radyo Amatörleri ve Afet Gönüllüleri Derneği ile Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyeleri Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kırklareli Radyo Amatörleri ve Afet Gönüllüleri Derneği ile Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyeleri Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kırkakıncılar Motosiklet Derneği Başkanı Bünyamin Saygılı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat'a plaket verdi.

Derneklerin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Saygılı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünün kutladı.

Polis teşkilatının zor bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Saygılı, 24 saat görev başında huzur ve güvenliği sağladığını vurguladı.

Kırklareli'nde amatör telsizciliğin yayılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Salgılı, 2022 Afetle Mücadele Yılı dolayısıyla olağan ve olağan üstü durumlarda afet acil haberleşmeyi sağlamak için dernek olarak devlet yetkililerinin vereceği göreve hazır olduklarını belirtti.

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Kırklareli, Motosiklet, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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