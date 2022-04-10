Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 13:38
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Serik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Caner Yurdakul tarafından yapıldı.

Yurdakul konuşmasında, şunları söyledi:

"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen köklü tecrübesi ve çağın değişen şartlarını daima takip eden, girişimci anlayışı ile sadece devlet kurumları arasında değil dünyada da örnek gösterilen Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslime dilmesi gibi hayati öneme sahip görevleri büyük fedakarlık, sabır, cesaret ile mesai mefhumu gözetmeksizin gerektiğinde hiç tereddüt etmeden canını feda ederek yerine getiren teşkilatımız vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 177 yılın bilgi ve tecrübesi ile kalitesini her geçen gün daha da artırmaktadır."

Konuşmanın ardından şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan ile Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin tarafından verildi.

Tören sonunda polis teşkilatına uzun yıllar hizmet vermiş ve emekliye ayrılmış polisler Muammer Demiralay, Sabriye Derviş Mustafaoğlu, Abdülkerim Vural, bekçi Recep Eroğlu, Cemal Kavak ve teknisyen Mehmet Akaydın'a protokol üyelerince plaket verildi.

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Cumhuriyet, Hisarcık, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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