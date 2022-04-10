Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Salih Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer katıldı.

Emniyet Müdürü Osman Ünal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ünal, konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Türk polis teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Ünal, Türk polisinin 7 gün 24 saat fedakarca vatandaşa hizmet ettiğini söyledi.

Törende başarılı çalışmalarından dolayı polis memurlarına plaketleri verildi.

Mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit okutuldu.

Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleşen programa Kaymakam Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Ünal ve emniyet personeli katıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce okunan mevlidin ardından emniyet personeline teşekkür ederek "Türk polisimizin yıl dönümü kutlu olsun. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." dedi.

Vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Öğrenci ziyareti

Etkinlikler kapsamında ilkokul öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ni ziyaret etti.

Ramazan Yaman İlkokulu'nun öğrencileri, sınıf öğretmenleri Sibel Şenyeğit ile Özlem Akınç eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette Çocuk Büro Amirliği'nde görevli polis memurlarıyla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Polislik mesleği hakkında merak ettiklerini soran öğrenciler, Çocuk Büro Amirliği'ni gezdi.