Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 17:37
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Elazığ ve Şırnak'ta tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Elazığ ve Şırnak'ta tören düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Celal Sel Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Elazığ Zülfü Tolga Ağar Meslek Yüksek Okulu ve Polis Emeklileri Derneğince çelenk sunumu gerçekleştirilen törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sel, bu anlamlı günde teşkilatlarının Elazığ'daki en yaşlı mensubunun da aralarında olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kendisine teşekkür ediyoruz, birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktık. Teşkilatımızda yeni bir yıla girdik. Bu yılda Elazığ'a 24 saat hizmet edeceğiz ve görevlerimizi en iyi şekilde yapacağız. Tüm arkadaşlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emeklilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Törene, kurum müdürleri ile emniyet mensupları katıldı.

-Şırnak

Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, kurum temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

Dalman, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

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Şırnak, Elazığ, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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